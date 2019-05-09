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После критики в соцсетях Яна Рудковская показала среднего сына

Знаменитость рассказала, что старшие дети избегают публичности.

После критики в соцсетях Яна Рудковская показала среднего сына
Яна Рудковская. Фото: globallookpress.com

Продюсера Яну Рудковскую часто критикуют в Сети за то, что она хвалится достижениями младшего сына Саши, которого ласково называет Гном Гномыч, и почти не упоминает о том, чем заняты ее старшие дети от бизнесмена Виктора Батурина. Так, пользователи считают, что Рудковская заставляет 6-летнего Сашу – сына фигуриста Евгения Плющенко – много тренироваться и даже, в рамках воспитательного процесса, запирает в чулане.

Похоже, Яна Рудковская прислушалась к фолловерам и, наконец, показала среднего сына Колю. Видео с 17-летним сыном продюсер разместила в Stories. В кадре видно, что подросток тренируется в спортзале.

Яна Рудковская показала среднего сына
17-летний сын Яны Рудковской. Фото: скриншот instagram.com/rudkovskayaofficial/

«Мой средний сын согласился быть сегодня у меня в сторис, а старший так и не захотел быть на просторах моего Инстаграма, надеюсь все-таки скоро его уговорить», – сообщила Рудковская подписчикам.

Напомним, ранее хейтеры обвинили продюсера в том, что она плохо одевает младшего сына Сашу. Фолловерам не понравились треники на мальчике. Подписчики Рудковской считают, что она могла бы иногда одевать сына Плющенко в более нарядные костюмы.

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После критики в соцсетях Яна Рудковская показала среднего сына
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