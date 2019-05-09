Татьяна Арнтгольц объединилась с бывшим мужем ради ребенка

Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков в разводе уже шесть лет. В браке у актеров родилась дочь Маша, и ради нее бывшие супруги стараются поддерживать теплые отношения.

Недавно Иван удивил подписчиков, опубликовав у себя в сторис совместное видео с экс-женой. Татьяна закрывает лицо рукой и отказывается говорить на камеру, тогда Жидков разворачивает телефон к себе и рассказывает, что они вместе идут на собрание к дочери в школу.

Стоит отметить, что Татьяна действительно предпочитает не часто показываться в социальных сетях и практически не выкладывает фотографии дочери, в то время как Иван, напротив, хвастается любимой наследницей постоянно.

Поклонники поддерживают артиста и заверяют, что он прекрасный отец для малышки, а также отмечают, что они с бывшей супругой подают Марии хороший пример, оставаясь друзьями даже после развода.