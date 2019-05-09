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«Пытаюсь принять, что мой ребёнок вырос»: Екатерина Стриженова о непростых отношениях с младшей дочерью

По словам телеведущей, девочка все чаще показывает, что ей не нужна опека родителей.

«Пытаюсь принять, что мой ребёнок вырос»: Екатерина Стриженова о непростых отношениях с младшей дочерью
Стриженова рассказала об отношениях с младшей дочерью Фото: GLOBALLOOKPRESS

Известная телеведущая Екатерина Стриженова рассказала поклонникам о своих отношениях с младшей дочерью Александрой. Девушке в конце прошлого года исполнилось 18 лет. И она все больше показывает, что не нуждается в постоянной опеке своей семьи.

Этот факт Екатерина Стриженова пока принять не может. Она понимает, что глупо обижаться на то, что у дочери есть свои дела. Однако телеведущая никак не может поверить, что маленькая девочка уже выросла.

«Всё чаще слышим от младшей дочери: «А у меня свои дела, у меня другие планы». Не могу привыкнуть… понимаю, что глупо обижаться, пытаюсь перестроить сознание и принять, что мой ребёнок вырос», — пишет в своем блоге Стриженова.

Подписчики убеждают телеведущую, что ей совсем не нужно волноваться. Со временем дети снова потянутся к родителям.

«Немного времени пройдёт, и они потянутся назад за безусловной любовью родителей», — уверена одна из поклонников знаменитости.

Напомним, у Екатерины Стриженовой две дочери – Анастасия и Александра. У старшей уже родился сын Петр.

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«Пытаюсь принять, что мой ребёнок вырос»: Екатерина Стриженова о непростых отношениях с младшей дочерью
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