Внебрачная дочь Ефремова призналась, что отец всегда любил только одну женщину

Народный артист России, один из самых узнаваемых представителей советского кинематографа Олег Ефремов был не только талантливым актером, но и очень привлекательным мужчиной. Свой успех у противоположного пола он принимал как должное и часто менял избранниц.

Все знают о знаменитом сыне актера — Михаиле Ефремове, продолжившем дело отца, но в одном из гражданских браков с актрисой и журналисткой Ириной Мазурук у Олега родилась еще и дочь Анастасия.

Наследница великого артиста уверена, что отец всю жизнь был предан только одной женщине — Нине Дорошиной.

«Он сказал: «Я так любил Нину». А уж как она его любила», — заявила Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».

С женщиной всей его жизни у актера не сложилась семья. Они долго встречались, однако он на ней так и не женился.

На вопрос журналиста, почему же они не были вместе, дочь Ефремова ответила: «Такая жизнь. Не кино».

Тем не менее, когда Дорошина вышла замуж за коллегу Олега Даля, артист приложил все усилия, чтобы испортить их брак. Отношения не выдержали давления, и молодожены расстались спустя всего несколько месяцев.

После этого Нина была возле него почти всю жизнь — приходила на помощь в тяжелых запоях, помогала, поддерживала, но однажды решила порвать с актером навсегда и вышла замуж за Владимира Тышкова.

Позднее в своих интервью актриса предпочитала не говорить о Ефремове, но однажды призналась, что всю жизнь любила его одного.