«Это я уже не очень» : Леонид Агутин ответил поклоннице, раскритиковавшей его за селфи

Российский певец Леонид Агутин прилетел в Турцию, в город Белек. Исполнитель совершил несколько перелетов, чтобы попасть на детский музыкальный форум. Когда артист прибыл в отель, то опубликовал видео, которое сопровождает мелодичная музыка и крики птиц. На коротком ролике – прекрасный вид на Средиземное море.
Долго ждать комментариев и лайков певцу не пришлось. Одной из поклонниц очень понравился клип с турецкого берега. Она подчеркнула, что исполнитель всегда красиво фотографирует и снимает живописные виды. Однако селфи, по ее мнению, Агутину совсем не удаются.
«Фото природы, всего вокруг у Вас получаются шедевральные, а вот селфи. Вы уж простите, не очень», — пишет одна из подписчиков.
Певец не стал игнорировать комментарий и ответил, что дело якобы совсем не в селфи.
«Это я уже не очень, а природа… Что ей будет, она всегда прекрасна», — написал Агутин.
Большинство поклонников не согласились с кумиром. Они считают, что он на себя наговаривает и все фото без исключения у него получаются прекрасно.
«Делайте селфи, Леонид! Ваши селфи очень естественные. Все очень здорово», — полагают подписчики.
Напомним, недавно Леонид Агутин был в Валенсии. В своем блоге он опубликовал несколько постов с видами города. До того, как отправиться в Испанию, певец рассказал поклонникам, что работает над новым клипом.