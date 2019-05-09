«Это я уже не очень» : Леонид Агутин ответил поклоннице, раскритиковавшей его за селфи

Подписчица аккаунта певца в Instagram при этом отметила, что восхищается другими фото певца.

Российский певец Леонид Агутин прилетел в Турцию, в город Белек. Исполнитель совершил несколько перелетов, чтобы попасть на детский музыкальный форум. Когда артист прибыл в отель, то опубликовал видео, которое сопровождает мелодичная музыка и крики птиц. На коротком ролике – прекрасный вид на Средиземное море.

Долго ждать комментариев и лайков певцу не пришлось. Одной из поклонниц очень понравился клип с турецкого берега. Она подчеркнула, что исполнитель всегда красиво фотографирует и снимает живописные виды. Однако селфи, по ее мнению, Агутину совсем не удаются.

«Фото природы, всего вокруг у Вас получаются шедевральные, а вот селфи. Вы уж простите, не очень», — пишет одна из подписчиков.

Певец не стал игнорировать комментарий и ответил, что дело якобы совсем не в селфи.

«Это я уже не очень, а природа… Что ей будет, она всегда прекрасна», — написал Агутин.

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Большинство поклонников не согласились с кумиром. Они считают, что он на себя наговаривает и все фото без исключения у него получаются прекрасно.

«Делайте селфи, Леонид! Ваши селфи очень естественные. Все очень здорово», — полагают подписчики.

Напомним, недавно Леонид Агутин был в Валенсии. В своем блоге он опубликовал несколько постов с видами города. До того, как отправиться в Испанию, певец рассказал поклонникам, что работает над новым клипом.