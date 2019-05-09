НОВОСТИ

«Это я уже не очень» : Леонид Агутин ответил поклоннице, раскритиковавшей его за селфи

Подписчица аккаунта певца в Instagram при этом отметила, что восхищается другими фото певца.

«Это я уже не очень» : Леонид Агутин ответил поклоннице, раскритиковавшей его за селфи
поклонница раскритиковала Агутина за селфи Фото: GLOBALLOOKPRESS

Российский певец Леонид Агутин прилетел в Турцию, в город Белек. Исполнитель совершил несколько перелетов, чтобы попасть на детский музыкальный форум. Когда артист прибыл в отель, то опубликовал видео, которое сопровождает мелодичная музыка и крики птиц. На коротком ролике – прекрасный вид на Средиземное море.

Долго ждать комментариев и лайков певцу не пришлось. Одной из поклонниц очень понравился клип с турецкого берега. Она подчеркнула, что исполнитель всегда красиво фотографирует и снимает живописные виды. Однако селфи, по ее мнению, Агутину совсем не удаются.

«Фото природы, всего вокруг у Вас получаются шедевральные, а вот селфи. Вы уж простите, не очень», — пишет одна из подписчиков.

Певец не стал игнорировать комментарий и ответил, что дело якобы совсем не в селфи.

«Это я уже не очень, а природа… Что ей будет, она всегда прекрасна», — написал Агутин.

Большинство поклонников не согласились с кумиром. Они считают, что он на себя наговаривает и все фото без исключения у него получаются прекрасно.

«Делайте селфи, Леонид! Ваши селфи очень естественные. Все очень здорово», — полагают подписчики.

Напомним, недавно Леонид Агутин был в Валенсии. В своем блоге он опубликовал несколько постов с видами города. До того, как отправиться в Испанию, певец рассказал поклонникам, что работает над новым клипом.

Вам может быть интересно:

«Любимая - не та, с кем произошел импульсивный обмен жидкостями»: Варум высказалась о «загулявшем» Агутине Анжелика Варум смирилась с любвеобильностью Леонида Агутина Отец Агутина рассказал о фирменном блюде сына и «тайной комнате» Варум

Тэги:

Леонид АгутинЛеонид Агутин фотомузыкальный детский фестивальселфи
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это я уже не очень» : Леонид Агутин ответил поклоннице, раскритиковавшей его за селфи
Интересно?
Поделись с друзьями: