Тина Канделаки рассказала, какой сериал смотрит параллельно с «Игрой престолов»

Телеведущая отметила еще и проект «Миллиарды». По ее мнению, ТВ-шоу должны вдохновлять и мотивировать.

Тина Канделаки часто делится со своими поклонниками собственными секретами, впечатлениями и размышлениями. Сегодня телеведущая привела небольшой топ-список вещей, которые удивили ее за месяц.

Она рассказала, что не может удержаться от покупки морепродуктов, доставленных из Владивостока, хотя они и очень дорогие. Также Тина поделилась, какие книги прочитала и планирует прочитать в ближайшее время. Так, она назвала книгу Михаила Рощина про Бунина в серии «ЖЗЛ» и «Дом правительства» Юрия Слезкина.

Помимо этого, Канделаки призналась, что хотя она и смотрит популярный сериал «Игра престолов», но одновременно с ним наслаждается и другим проектом, который считает крайне мотивирующим.

«Параллельно смотрю «Миллиарды». Для меня, занятой строительством своей компании, этот сериал — правильный пинок под зад: как бы ты ни устал, ты можешь гораздо больше», — написала телеведущая.

Отметим, «Миллиарды» — американский ТВ-проект, рассказывающий о противостоянии представителей двух миров — правительства и большого бизнеса.