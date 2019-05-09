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38-летняя актриса Равшана Куркова поразила поклонников стройной фигурой в купальнике

На снимках с отдыха видно, что артистка в прекрасной физической форме.

38-летняя актриса Равшана Куркова поразила поклонников стройной фигурой в купальнике
Куркова похвасталась стройной фигурой в купальнике Фото: GLOBALLOOKPRESS

Актриса Равшана Куркова, как и многие российские звезды, решила на несколько дней вырваться к морю. Она предпочитает тихие и спокойные места для отдыха, поэтому выбрала одну из бухт в городе Мармарис Турции. Компанию актрисе составила ее мама.

Небольшой отпуск длился всего пять дней. И за это время актриса поделилась несколькими снимками в своем блоге. Большинство из них – живописные виды морского берега. Но в последней публикации появилось и фото в купальнике. На снимке видно, что актриса находится в прекрасной форме – у нее узкая талия и плоский живот. Увидев это, поклонники не скупились на комплименты.

«Вот и закончился наш короткий отпуск… Отели оказались сказочно красивыми, уютными, с прекрасным сервисом, ооочень вкусной едой, убедительным спа, чудесными пляжами (не хуже мальдивских). Мама счастлива, я восстановила силы и готова к работе», — написала Куркова в профиле.

Добавим, что подписчики не только осыпали звезду комплиментами, но и активно интересовались местом, где она отдыхала. Поклонники творчества актрисы спрашивали обо всем: холодное ли море, вкусная ли еда и не встречаются ли в воде акулы. Вполне возможно, что некоторые из почитателей вслед за Курковой поедут покорять турецкий берег.

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38-летняя актриса Равшана Куркова поразила поклонников стройной фигурой в купальнике
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