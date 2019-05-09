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Певица Сати Казанова потеряла преданного друга

Близкие исполнительницы скучают по ставшей настоящим членом семьи собаке Умке.

Певица Сати Казанова потеряла преданного друга
Сати Казанова потеряла верного друга Фото: GLOBALLOOKPRESS

Российская певица Сати Казанова поделилась с подписчиками в блоге своими переживаниями. Ее, как и всех, потрясла трагедия в Шереметьево, которая унесла жизни 41 человека. Спустя пару дней смерть забрала верного друга певицы – собаку Умку. Она жила бок о бок с ее родителями целых 12 лет. Эти события, которые следовали одно за другим, заставили певицу задуматься о ценности жизни.

«А надо бы жить так, будто смерть уже завтра — тогда станем ли мы переживать по пустякам? На что мы направим своё внимание и драгоценные «последние» часы, если «завтра смерть»? Вчера умер наш пёсик Умка. Он прожил в родительском доме 12 лет — был членом семьи», — рассказывает поклонникам певица.

Ударом это стало и для мамы Сати Казановой, которая не могла сдержать слез. По словам исполнительницы, мама призналась, что раньше не понимала, насколько сильно привязана к собаке.

По информации издания «7дней.ру», Сати Казанова всегда любила собак. Умка появился в их семье, когда певица еще была частью группы «Фабрика». Щенка подарили родственники. Сати была настолько привязана к нему, что даже хотела забрать с собой в Москву. Но из-за жесткого гастрольного графика певица отказалась от этой идеи.

Говоря о потере верного друга и о страшной катастрофе в Шереметьево, артистка обратилась к своим поклонникам с просьбой – научиться ценить каждое мгновение.

«Может, мы начнём думать чаще и глубже — о тех, кто дорог нам? Тогда смерть не напомнит о любви, когда уже поздно», — пишет в блоге певица.

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Певица Сати Казанова потеряла преданного друга
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