Бритни Спирс боится преследования бывшего менеджера

Не так давно Бритни Спирс выписалась из психиатрической клиники, где проходила лечение. Причиной эмоциональной нестабильности исполнительницы стала болезнь отца.

Поклонники всерьез были обеспокоены состоянием певицы, однако она их успокоила, выложив видеообращение в своем Instagram. После этого Бритни приняла участие в фотосессии и показала видео со своей тренировки, чем окончательно уверила фанатов в своем благополучии.

Но на днях Спирс вновь взволновала почитателей своего таланта. Выяснилось, что она всерьез опасается бывшего менеджера Сэма Луфти. Как сообщает журнал People, звезда обратилась в суд и потребовала ордер в отношении экс-сотрудника, запрещающий ему приближаться к Бритни и ее семье.

Преследовать бывшую подопечную Луфти начал после того, как исполнительница попала в клинику. Он начал распространять слухи о том, что семья поместила певицу туда против ее воли, а также посылал оскорбительные и угрожающие письма близким Спирс.

В судебном запрете значится, что он выдан «для предотвращения причинения вреда психологической травмы в будущем».