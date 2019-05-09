«Постыдилась бы»: поклонники раскритиковали Седокову за откровенное видео

В начале майских праздников Анна Седокова, находясь на отдыхе, опубликовала в своем Instagram фото в очень открытом купальнике, демонстрирующем идеальные пропорции. Однако, через некоторое время отдыхающий из того же отеля в Турции незаметно сфотографировал певицу, показав все недостатки ее фигуры.

Снимок быстро облетел интернет, и Седокова заявила, что у нее, действительно, есть целлюлит, ведь она родила троих детей.

Через некоторое время исполнительница вновь выложила в своем микроблоге откровенный контент, на этот раз — видео. На ролике Анна стоит спиной к камере в маленьком бикини, затем соблазнительно ныряет в бассейн и медленно выходит из него.

Тем не менее подписчики не поддержали Анну. В комментариях ей указали на то, что такое поведение неприлично для взрослой женщины и серьезной артистки.

«Господи, постыдилась бы», «Анна, у вас дочери подрастают и какой вы им подаете пример?», «Вы унижаете себя постоянно демонстрацией тела», «Вы же певица, а не эскортница, что за поведение?» — написали фолловеры.