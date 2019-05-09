Британка выиграла более 18 тысяч фунтов стерлингов, угадав имя сына Меган Маркл и принца Гарри

Женщина надеялась, что имя ее любимого внука принесет ей удачу.

Жительница Великобритании, имя которой не сообщается, выиграла более 18 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше 1,5 миллиона рублей), угадав имя, которым назовут своего первенца принц Гарри и Меган Маркл. Она положила всего 120 фунтов при ставке 150/1. Выигранные деньги она намерена откладывать для своего внука, которого как раз и зовут Арчи.

«Я сделала такую дерзкую ставку, потому что наделялась, что мой Арчи принесет мне удачу», — приводит слова удачливой старушки bookmakers.tv.

Британские букмекеры уже заявляют, что назвав своего сына Арчи, герцог и герцогиня Сассекские преподнесли один из самых больших сюрпризов в истории ставок относительно королевской семьи, ведь имя Арчи было тотальным аутсайдером. Например, в букмекерской конторе Ladbrokes на него было сделано всего 60 ставок на сумму 100 фунтов стерлингов, отмечает Daily Mail.

больше по теме Джордж Клуни не будет крестным у сына Меган Маркл и принца Гарри Хотя Арчи Харрисон и 58-летний актер родились в один день.

По оценкам Алекса Апати, представителя Ladbrokes, на всех «детских королевских ставках» будет выиграно более 1 миллиона фунтов стерлингов, включая ставки на пол и дату родов.

Напомним, Меган Маркл родила сына утром 6 мая. И уже через два дня родители малыша рассказали, что назвали ребенка Арчи и впервые показали его публике.