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«Чувствуется, с кем дружбу водит»: в «трусах» и бордовых мехах Ольга Бузова стала походить на Киркорова

Певице снова удалось навлечь на себя целый шквал критики.

«Чувствуется, с кем дружбу водит»: в «трусах» и бордовых мехах Ольга Бузова стала походить на Киркорова
Ольга Бузова / www.instagram.com/buzova86/

Еще совсем недавно социальные сети обсуждали смелый наряд, который для выхода на красную ковровую дорожку в Дубае выбрала телеведущая и певица Ольга Бузова. Затем поводом для нелицеприятных комментариев стала публикация звезды своих снимков в купальнике.

На этот раз подписчики на страницу Бузовой в Instagram в пух и прах разнесли концертный костюм артистки, который она показала в своем микроблоге. Наряд представляет собой нечто вроде купальника, яркого и блестящего, который, впрочем, подписчики дружно назвали «трусами». А поверх него Ольга набросила бордовую меховую накидку.

Кроме немногочисленных восторженных комментариев, самим нейтральным стало высказывание о том, что в этом наряде Бузова – не самый лучший спойлер «Игры Престолов». Некоторые подписчики признались, что уже устали наблюдать Ольгу в «трусах».

Однако, большинство пользователей Сети уверенно заявили, что в новом образе певица все больше и больше напоминает Филиппа Киркорова.

«Чувствуется, с кем дружбу водит. Очень на Киркорова похожа», — отмечает подписчик.

«У вас с Киркоровым один костюмер что ли?», — интересуется комментатор.

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концертный костюмкритика подписчиковОльга Бузова последние новостиФилипп Киркоров
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«Чувствуется, с кем дружбу водит»: в «трусах» и бордовых мехах Ольга Бузова стала походить на Киркорова
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