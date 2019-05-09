«Чувствуется, с кем дружбу водит»: в «трусах» и бордовых мехах Ольга Бузова стала походить на Киркорова

Певице снова удалось навлечь на себя целый шквал критики.

Еще совсем недавно социальные сети обсуждали смелый наряд, который для выхода на красную ковровую дорожку в Дубае выбрала телеведущая и певица Ольга Бузова. Затем поводом для нелицеприятных комментариев стала публикация звезды своих снимков в купальнике.

На этот раз подписчики на страницу Бузовой в Instagram в пух и прах разнесли концертный костюм артистки, который она показала в своем микроблоге. Наряд представляет собой нечто вроде купальника, яркого и блестящего, который, впрочем, подписчики дружно назвали «трусами». А поверх него Ольга набросила бордовую меховую накидку.

Кроме немногочисленных восторженных комментариев, самим нейтральным стало высказывание о том, что в этом наряде Бузова – не самый лучший спойлер «Игры Престолов». Некоторые подписчики признались, что уже устали наблюдать Ольгу в «трусах».

Однако, большинство пользователей Сети уверенно заявили, что в новом образе певица все больше и больше напоминает Филиппа Киркорова.

«Чувствуется, с кем дружбу водит. Очень на Киркорова похожа», — отмечает подписчик.

«У вас с Киркоровым один костюмер что ли?», — интересуется комментатор.