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«Все, как в детском «Голосе»»: Садальский прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

По словам актера, из суда получилось шоу.

«Все, как в детском «Голосе»»: Садальский прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву
Станислав Садальский (Фото: Globallookpress.com)

8 мая закончилась многомесячная судебная эпопея двух скандально известных российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, устроивших в один день две драки в центре Москвы. Она спортсмена, к удивлению многих, все-таки получили реальные сроки заключения, причем такие, сколько просил прокурор. СМИ пишут, что суд учел и положительные характеристики, и то, что для футболистов эта судимость первая.

Одной из российских звезд, которая раскритиковала решения суда стал Станислав Садальский, активно отзывающийся на многие события, происходящие в стране. Артист отмечает, что никакие «первый раз оступился» здесь не сработали. А в своем стремлении сделать все по закону, в итоге, по мнению актера, получилось шоу, как в детском «Голосе».

Напомним, несколько дней назад Сдальский критически высказывался о детище российских авиаконструкторов – самолете Sukhoi Superjet 100. Именно с этим лайнером связана последняя трагедия, в результате которой в аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.

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дело Мамаева и Кокоринаприговор судаСтанислав Садальский
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«Все, как в детском «Голосе»»: Садальский прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву
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