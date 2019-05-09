«Ты мой свет среди обманутых надежд»: Стас Михайлов трогательно поздравил жену с днем рождения

Известный музыкант Стас Михайлов в Instagram очень трогательно поздравил с днем рождения свою жену Инну, которой исполнилось 46 лет. «Я нашёл в тебе то, что искал всю жизнь. Помоги мне прожить её с тобой долго и счастливо! Ты часть меня, с тобой я могу все! Таких как ты не встречают каждый день… Ты мое от неба воздаяние. Ты мой свет среди обманутых надежд. Ты мое спасенье и страдание. Ты любовь моя и ты мой крест! С днём рождения, любимая! Спасибо Богу ещё за один год жизни! Я тебя люблю!», — заявил музыкант.

Отметим, что в конце апреля Стас Михайлов дал два юбилейных концерта в Кремлевском дворце. Огромную помощь в организации выступлений ему как раз оказала супруга.

Инна Михайлова ранее жила с известным футболистом Андреем Канчельскисом, который в девяностых годах блистал в чемпионате Англии. Однако пара распалась. От предыдущего брака у Инны двое детей. Кстати, как и у Стаса. Кроме того, у них двое общих детей – дочери Иванна и Мария.

Ранее Инна Михайлова отмечала, что спокойно относится к тому, что ее муж пользуется огромной популярностью среди представительниц прекрасного пола. Она не ревнует его. По словам женщины, нет ничего страшного, что у любимого супруга такая армия поклонниц.