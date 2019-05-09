НОВОСТИ

Джордж Клуни не будет крестным у сына Меган Маркл и принца Гарри

Хотя Арчи Харрисон и 58-летний актер родились в один день.

Джордж Клуни не будет крестным у сына Меган Маркл и принца Гарри
фото: globallookpress.com

Сын герцога и герцогини Сассекских Арчи Харрисон родился 6 мая, в один день с Зигмундом Фрейдом, режиссером Орсоном Уэллсом, а также голливудской звездой Джорджем Клуни, который 6 мая отметил свое 58-летие. Как известно, актер и его супруга Амаль дружны с Меган Маркл, они даже присутствовали на свадьбе принца Гарри и бывшей актрисы. Потому звезда Голливуда одним из первых выразил добрые пожелания королевской семье в связи с рождением сына.

«Я очень счастлив. Они прекрасная пара, так что это здорово», — цитирует Клуни издание Еxpress.co.

Кроме того актер пошутил, что Арчи украл у него день рождения, ведь теперь все внимание 6 мая будет сосредоточено именно на новорожденном. Также Джордж отверг разговоры о том, что он может стать крестным Арчи, отметив, что он едва справляется с ролью отца своими двухлетними близнецам Эллой и Александром.

«Я не собираюсь быть крестным отцом — я могу вам это обещать», — заявил актер, напомнив, что за свою жизнь его очень часто просили стать крестным в том числе и совершенно незнакомые люди.

Напомним, новорожденного Арчи Харрисона представили миру 8 мая, а позже Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии, на которых запечатлено представление ребенка его прабабушке и дедушке, королеве и герцогу Эдинбургскому, с 62-летней мамой Меган Дорией Рагланд.

Вам может быть интересно:

Принц Уильям запутался в родственных связях между Кейт Миддлтон и сыном Меган Маркл Гражданин мира: принц Гарри и Меган Маркл хотят выправить своему сыну американский паспорт Меган Маркл поспешит выйти из декрета раньше срока

Тэги:

Джордж КлуниКрёстный отецМеган Марклребенок Меган Маркл и принца Гарри
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джордж Клуни не будет крестным у сына Меган Маркл и принца Гарри
Интересно?
Поделись с друзьями: