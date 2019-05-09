Джордж Клуни не будет крестным у сына Меган Маркл и принца Гарри

Хотя Арчи Харрисон и 58-летний актер родились в один день.

Сын герцога и герцогини Сассекских Арчи Харрисон родился 6 мая, в один день с Зигмундом Фрейдом, режиссером Орсоном Уэллсом, а также голливудской звездой Джорджем Клуни, который 6 мая отметил свое 58-летие. Как известно, актер и его супруга Амаль дружны с Меган Маркл, они даже присутствовали на свадьбе принца Гарри и бывшей актрисы. Потому звезда Голливуда одним из первых выразил добрые пожелания королевской семье в связи с рождением сына.

«Я очень счастлив. Они прекрасная пара, так что это здорово», — цитирует Клуни издание Еxpress.co.

Кроме того актер пошутил, что Арчи украл у него день рождения, ведь теперь все внимание 6 мая будет сосредоточено именно на новорожденном. Также Джордж отверг разговоры о том, что он может стать крестным Арчи, отметив, что он едва справляется с ролью отца своими двухлетними близнецам Эллой и Александром.

«Я не собираюсь быть крестным отцом — я могу вам это обещать», — заявил актер, напомнив, что за свою жизнь его очень часто просили стать крестным в том числе и совершенно незнакомые люди.

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Напомним, новорожденного Арчи Харрисона представили миру 8 мая, а позже Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии, на которых запечатлено представление ребенка его прабабушке и дедушке, королеве и герцогу Эдинбургскому, с 62-летней мамой Меган Дорией Рагланд.