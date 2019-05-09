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Таисия Повалий приняла участие в смелой фотосессии для обложки нового альбома

Многие поклонники не узнали звезду, которая заметно помолодела за последнее время.

Таисия Повалий приняла участие в смелой фотосессии для обложки нового альбома
Таисия Повалий/globallookpress.com

Известная украинская певица Таисия Повалий приняла участие в смелой фотосессии. Звезда готовит обложку для своего нового альбома. Многие поклонники остались в полном восторге от кадров, которые попали в Сеть.

На снимках звезда изображена с идеальной укладкой в белом платье с открытыми плечами. Исполнительнице, которая покорила миллионы своим пением, уже 54 года, однако на снимках она выглядит значительно моложе. На кадрах можно увидеть улыбающуюся звезду.

Многие из поклонников выразили свою признательность певице, оставив восторженные комментарии: «Тая, вы выглядите невероятно!», «Шикарная женщина!», «Вас просто не узнать», — заявили пользователи.

Сама певица ранее признавалась, что для нее очень важно постоянно совершенствоваться и идти в ногу со временем. Исполнительнице нравится удивлять своих фанатов неожиданными образами. Кстати, новый альбом звезды будет на украинском языке. Всего записано десять песен. Сама исполнительница не сомневается, что новые композиции очень понравятся ее многочисленным поклонникам, сообщает портал «СтарХит».

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новый альбомсмелая фотосессияТаисия Повалий
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Таисия Повалий приняла участие в смелой фотосессии для обложки нового альбома
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