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«Сегодня проснулся, телефон красный»: Макс Барских рассказал о своем состоянии после ДТП в Калифорнии

Известный музыкант заявил, что привык быстро забывать обо всем нехорошем.

«Сегодня проснулся, телефон красный»: Макс Барских рассказал о своем состоянии после ДТП в Калифорнии
Макс Барских/globallookpress.com

Попавший в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе Макс Барских рассказал в Instagram о своем состоянии. По словам певца, ему очень приятны слова поддержки в его адрес. Музыканту позвонило огромное количество знакомых и друзей. При этом он отметил, что привык быстро забывать обо всем нехорошем, что случается порой в его жизни.

«Сегодня проснулся, телефон красный. Я поделился тем, что произошло для того, чтобы каждый на секунду задумался о своём счастье, своей жизни, своей безопасности. Со мной все хорошо, жив, здоров! Иду дальше. Люблю вас!» — заявил популярный музыкант.

Отметим, что недавно Макс Барских опубликовал в соцсетях страшные кадры с аварией, в которую он угодил на улице Лос-Анджелеса. Певец серьезно разбил свою шикарную иномарку на дорогах Калифорнии. В салоне машины сработали подушки безопасности, что и спасло музыканта от серьезных травм. Однако машине теперь нужен дорогостоящий ремонт.

Макс Барских стал известен широкой публике после проекта «Фабрика звезд-2». При этом известно, что он покинул шоу по собственному желанию.

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Тэги:

КалифорнияЛос-АнджелесМакс Барских
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«Сегодня проснулся, телефон красный»: Макс Барских рассказал о своем состоянии после ДТП в Калифорнии
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