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Любовь Успенская кое-как спела хит Лободы «Пуля-дура»

Выговорить слова композиции королеве российского шансона удалось не с первого раза.

Любовь Успенская кое-как спела хит Лободы «Пуля-дура»
Любовь Успенская/фото: globallook

Новый хит Светланы Лободы «Пуля-дура» становится все более популярным не только среди ее многочисленных поклонников, но и у коллег артистки, которые даже запустили одноименный челлендж. Теперь к друзьям по сцене решила присоединиться и королева российского шансона Любовь Успенская.

На своей странице в социальной сети Instagram певица поделилась забавным роликом, в котором она пытается исполнить несколько строк новой песни Светланы Лободы. Звезда сидит за барабанами, отбивая себе ритм, но выговорить слова с первого раза у нее не выходит. И со второго, и с третьего – тоже. Запись видео ускоряется, пока наконец-то Успенской не удалось кое-как произнести стихи.

Кстати, это участие в челлендже — не первая попытка звезды оказаться в самой гуще событий, происходящих в отечественном шоу-бизнесе. Не так давно Любовь Успенская высказалась относительно скандала вокруг певицы Алсу и ее отстранения от «Евровидения», на котором она должна была оглашать баллы участников от России.

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Любовь Успенскаяновый хитпевицаСветлана Лобода
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Любовь Успенская кое-как спела хит Лободы «Пуля-дура»
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