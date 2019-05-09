Стало известно, как теперь живет дочь Юлии Началовой

Несмотря на то, что сразу после трагической смерти певицы Юлии Началовой мать бывшего мужа певицы Евгения Алдонина заявляла, что 12-летняя Вера останется жить с родителями артистки, на деле все выходит совершенно иначе. Публикации в социальной сети Instagram свидетельствуют о том, что девочку как раз воспитывает ее собственный отец. А сама Вера прекрасно чувствует себя в семье папы и отлично ладит со сводным младшим братом.

Большим плюсом и радостью для многих поклонников артистки и просто неравнодушных пользователей Сети, которые следят за дальнейшей жизнью Веры, стало то, что нынешней супруге бывшего футболиста, похоже, удалось найти подход к ребенку. И теперь она принимает активное участие в жизни Веры.

Именно Ольга снимала на видео первое появление дочери Началовой на публике после похорон певицы. На Пасху Вера со своим сводным братом ходили в храм. Этим видео также делалась жена Евгения Алдонина. А на днях в своем микроблоге она выложила очередной душевный и трогательный ролик, в котором вся семья играет в Лужниках. Вера при этом изгоем себя не чувствует – веселится и смеется вместе со всеми.

Подписчики отмечают, что в окружении близких и любящих людей, дочь Юлии Началовой легче справится с потерей мамы.