Настя Ивлеева призналась, что ее бесят сравнения с Ольгой Бузовой

За что только не критиковали телеведущую и певицу Ольгу Бузову, и кто только не критиковал. Даже казалось бы далекий от шоу-бизнеса Владимир Соловьев как-то возмутился названию телешоу «Замуж за Бузову», главной героиней которого была звезда. Ведущий недоуменно спросил: «Она что, мужик, что за нее замуж выходят?». Ей вменяют в вину безвкусицу, глупость и многие другие вещи.

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Очередной известной персоной, которая «прошлась» по Бузовой стала Настя Ивлеева, бывшая ведущая «Орла и решки», возмутившаяся в эфире своего авторского шоу тем, что ее постоянно сравнивают с Ольгой, это ее откровенно «бесит». Из общего, по мнению Анастасии, у них только то, что обе в определенный момент взлетели, добившись большой популярности.

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«Но! У нас абсолютно разный контент. Я делаю свой контент поэтапно. Кирпичик к кирпичику. И я делаю его качественным, чтобы его было интересно смотреть. И моя популярность основывалась на благородстве и прекрасности того, что я делаю. А человек просто хайтип. И когда она перестанет вдруг быть глупой и делать (нецензурное выражение. – Прим. Ред.), ее станет неинтересно смотреть», — уверена Ивлеева.