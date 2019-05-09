Николай Носков даст первый сольный концерт после инсульта

Последние два года Николай Носков не выходил на сцену. Причина известна всем поклонникам певца – инсульт и перенесенная операция по удалению тромба в шейном отделе. Но, ни музыкант, ни его семья опускать руки не собирались и упорно работали над восстановлением артиста.

Это, конечно, не могло не дать своих плодов. К тому же творческих планов у артиста множество, которые поддержал продюсер Виктор Дробыш. Он же поделился с журналистом издания «Вокруг ТВ» радостными новостями 63-летний Николай Носков в конце этого года даст большой сольный концерт. Как отмечает продюсер, он хочет, чтобы Николай выступил и чтобы его поддержали друзья. При этом Дробыш против того, что выступление носило характер трибьюта.

«Николай Носков живой и по-прежнему великий», — подчеркивает Виктор.

Кстати, среди звезд, которые выступят на концерте Носкова будет и белорусский исполнитель IVAN, которого Николай очень любит и считает своим преемником. В марте Носков побывал на презентации сингла своего любимца и остался очень довольным. А другой продюсер, Иосиф Пригожин уже тогда рассказал, что у Дробыша и Носкова полным ходом идет совместная творческая работа.