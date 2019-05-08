Вера Брежнева решилась на смелый эксперимент

Вера Брежнева любит удивить поклонников. Так, недавно в Сети появились кадры, на которых певица танцует прямо на столе на одной из киевских вечеринок.

А теперь звезда российской и украинской эстрады заинтриговала поклонников фотографией, на которой ей разукрасили лицо яркими красками. Речь идет о боди-арте. Брежнева написала, что необычный макияж сделали для нового проекта, но пока она не готова раскрывать детали. Исполнительница часто повторяет, что готова экспериментировать ради по-настоящему интересных сценических историй. Вероятно, это тот самый случай.

«Жизнь вся разукрашена яркими красками… но иногда для проекта нужно разукрасить себя))», – подписала снимок в Instagram 37-летняя артистка.

Поклонники оценили новую фотографию Веры Брежневой, отметив, что их любимая певица прекрасна в любых образах, даже самых смелых.

«Ваш имидж всегда интересен. Кому как не светлой, лучистой, позитивной раскрашивать жизнь….свою и нашу», «Красавица», «Такая милая и яркая», «Вера, вы красотка. У вас необычная внешность. Счастья, процветания и приятных сюрпризов», « Красота) цветасто)», «Невероятно красиво», – отметили подписчики в комментариях.