Зеленый ей к лицу: Амаль Клуни появилась на премьере мужа в мини-платье Oscar de la Renta

Джордж Клуни и его супруга Амаль стали звездами красной ковровой дорожки на премьере сериала «Уловка 22», в котором актер сыграл главную роль.

Все внимание прессы было приковано к супруге Клуни и ее наряду. Для выхода в свет известная правозащитница выбрала темно-зеленое мини-платье на одно плечо из коллекции Oscar de la Renta. Свой утонченный образ Амаль Клуни дополнила лодочками и черным клатчем.

Фотографии четы Клуни с премьеры в Лос-Анджелесе уже появились в многочисленных фанатских пабликах, посвященных звездной паре в Instagram.

Звездными гостями вечера стали также Мэтт Дэймон с супругой, звезда сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис, Кортни Лав и многие другие персоны.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что создатели сериала «Уловка-22» смогли заполучить в свой состав Джорджа Клуни только после того, как сценарий картины лишили сексизма.