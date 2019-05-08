Британский шик: Кейт Миддлтон показала, с чем носить малиновый двубортный пиджак

Кейт Миддлтон — признанная икона стиля, которой пытаются подражать многие. За каждым ее выходом в свет следят не только поклонники, но и модные критики.

В этот раз герцогиня Кембриджская вместе с супругом отправилась на вертолете в Уэльс, чтобы нанести визит на военную базу. Для этого мероприятия супруга принца Уильяма выбрала удобный наряд, который соединил в себе классику и тренды. Кейт не первый раз появляется в узких брюках, заправленных в сапоги. Поверх черной водолазки (как раз предмет классики) она надела двубортный жакет малинового цвета бренда Philosophy с золотыми пуговицами. По-настоящему модная вещь, которая стала ярким акцентом и украсила выход супруги принца.

Свой образ герцогиня завершила клатчем Aspinal и украшениями любимого бренда Kiki McDonough.

Фотографии визита Кейт и Уильяма на военную базу в Уэльсе появились на странице четы в Instagram, а также в фанатских пабликах.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что принц Уильям наградил стилиста своей супруги Наташу Арчер, которая работает с Кейт на протяжении 11 лет. Арчер стала членом Королевского Викторианского ордена. Пользователи отмечают, что в последнее время гардероб Миддлтон претерпел изменения, и герцогиня стала одеваться более современно.