НОВОСТИ

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк чувствовала себя некрасивой после операций

В 2011 году актриса перенесла инсульт.

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк чувствовала себя некрасивой после операций
Эмилия Кларк / Weise, Face to Face

Знаменитая «мать драконов» из «Игры престолов» Эмилия Кларк откровенно призналась, что чувствовала себя некрасивой после нескольких операций на головном мозге, которые ей пришлось перенести.

Так, иногда актриса даже не могла спокойно смотреть на себя в зеркало — настолько ей не нравилось отражение в зеркале. По ее словам, из-за большого количества лекарств организм задерживал воду, что выливалось в отеки.

Кларк призналась, что ей потребовалось большое количество времени, чтобы снова стать уверенной в себе и начать пользоваться косметикой.

«Мое лицо не изменилось, однако изменились мои ощущения по поводу самой себя», – сказала Эмилия в интервью изданию Stylist.

Кларк также добавила, что никогда не сможет выглядеть так же хорошо, как на съемках «Игры престолов», где ее внешностью занимались десятки специалистов.

Напомним, что в 2011 году Эмилия Кларк оказалась на волоске от смерти — у нее случился инсульт, после чего актриса перенесла сразу две операции на мозге.

Вам может быть интересно:

Борис Моисеев отметил юбилей после перенесенного инсульта Звезда «Игры престолов» оправдалась за постельную сцену в новой серии После выхода 4-й серии «Игры престолов» зрители разочаровались в Дейенерис

Тэги:

"Игра Престолов"инсультоперацияЭмилия Кларк
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк чувствовала себя некрасивой после операций
Интересно?
Поделись с друзьями: