Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк чувствовала себя некрасивой после операций

Знаменитая «мать драконов» из «Игры престолов» Эмилия Кларк откровенно призналась, что чувствовала себя некрасивой после нескольких операций на головном мозге, которые ей пришлось перенести.

Так, иногда актриса даже не могла спокойно смотреть на себя в зеркало — настолько ей не нравилось отражение в зеркале. По ее словам, из-за большого количества лекарств организм задерживал воду, что выливалось в отеки.

Кларк призналась, что ей потребовалось большое количество времени, чтобы снова стать уверенной в себе и начать пользоваться косметикой.

«Мое лицо не изменилось, однако изменились мои ощущения по поводу самой себя», – сказала Эмилия в интервью изданию Stylist.

Кларк также добавила, что никогда не сможет выглядеть так же хорошо, как на съемках «Игры престолов», где ее внешностью занимались десятки специалистов.

Напомним, что в 2011 году Эмилия Кларк оказалась на волоске от смерти — у нее случился инсульт, после чего актриса перенесла сразу две операции на мозге.