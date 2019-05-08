«Ревность всем нам присуща»: Альбина Джанабаева поделилась секретом, как сохранить семью

Бывшие солистки группы «ВИА Гра» смогли покорить главных мужчин в семье Меладзе. Вера Брежнева вышла замуж за Константина в 2015 году, а Альбина Джанабаева связала себя узами брака с Валерием на год раньше. Сейчас у эффектной и стройной Альбины подрастают сыновья Костя и Лука. Ко всему прочему, несколько недель назад ее муж не удержался и купил щенка мужского пола, поэтому артистка не обделена вниманием мужчин в своей семьей.

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Сейчас пара отдыхает в Милане. Они словно обычные туристы гуляют по улочкам города, пьют вино и наслаждаются красивыми пейзажами. Им удается побыть вдвоем крайне редко, так как они оба артисты и вынуждены почти весь год проводить в разъездах и гастролях. В новом интервью Джанабаева поведала о своих отношениях с Меладзе. Она не согласна с выражением, что любовь живет три года. По мнению певицы, семью объединяют дети и прожитые годы.

«Любовь живет. И она будет жить. Если люди полюбили друг друга, мне кажется, нужно приложить большие усилия, чтобы потерять эту любовь», — подметила звезда. Она считает, что чувства со временем меняются, но появление детей должно лишь скреплять любящие сердца еще сильнее. Альбина также заговорила о ревности. Она призналась, что это чувство присуще всем, но они с ним борются и довольно успешно.

«Мы доверяем друг другу. Тут какая ситуация: для себя важно решить, ищешь ли ты чего-то еще, честно ответить себе на этот вопрос, и жить станет значительно проще. Я думаю, конечно, в той или иной степени ревность всем нам присуща. Если есть любовь, то есть разные сопутствующие, и ревность в том числе», — пояснила звезда.

Она также отметила, что в ее доме мужчины всегда рады ей помочь. Джанабаева видит в сыновьях, как свои черты характера, так и Валерия. По словам артистки, Костя унаследовал от нее усидчивость, а Лука энергичный, как и его папа, об этом пишет издание OK!.