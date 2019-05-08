НОВОСТИ

Гости в восторге: Анастасия Стоцкая с размахом отпраздновала двухлетие дочери

Именинница и ее гости увидели представление аниматоров и по достоинству оценили праздничный торт.

Гости в восторге: Анастасия Стоцкая с размахом отпраздновала двухлетие дочери
Анастасия Стоцкая. фото: instagram.com/100tskaya/

Анастасия Стоцкая — известная певица и актриса. Актриса мюзиклов больше десяти лет состоит в браке с бизнесменом по имени Сергей. Ему она подарила сына Александра и дочку Веру. Несмотря на плотный рабочий график, все свободное время певица проводит с наследниками.

На днях Стоцкая побывала в Лондоне. Она приехала в качестве приглашенного члена жюри на конкурсе красоты MISS USSR UK. Также звезда нашла время, чтобы погулять по городу и осмотреть достопримечательности. Надолго задерживаться в Великобритании она не стала, так как 7 мая у ее дочери был день рождения. Анастасия устроила по этому поводу праздничную вечеринку.

В загородном доме супруги собрали близких и друзей. Для именинницы на заказ был испечен двухъярусный торт розового цвета, украшенный леденцами и фигурками мультипликационных персонажей. Вера с удивлением смотрела на огромный десерт, когда его вынесли в зал под праздничную песню гостей. Также маленьких друзей малышки развлекали аниматоры. Всех детей вывели во двор, где им показали фокусы с голубями.

Именинница пришла в настоящий восторг, когда ей дали потрогать живого ежа. Похоже, родители угодили девочке и ее друзьям. Стоцкая в свою очередь не упустила возможности похвалить кондитера, который сотворил настоящий шедевр.

«Даже мой невероятно придирчивый муж отметил, что он был вкусным. Верхняя часть — чизкейк, нижняя — шоколадная. После плотной трапезы все съели по два куска торта. И все гости захотели заказать себе такой торт», — заверила певица.

фото: instagram.com/100tskaya/

Вам может быть интересно:

Анастасия Стоцкая почувствовала себя плохо на похоронах Юлии Началовой Стоцкая о покойной Началовой: «Она чистый и божественный человек, ангел» Стоцкая при подготовке к шоу «Один в один» прочитала всю биографию Шуры

Тэги:

Анастасия Стоцкаязвездные дети
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гости в восторге: Анастасия Стоцкая с размахом отпраздновала двухлетие дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: