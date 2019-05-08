Гости в восторге: Анастасия Стоцкая с размахом отпраздновала двухлетие дочери

Именинница и ее гости увидели представление аниматоров и по достоинству оценили праздничный торт.

Анастасия Стоцкая — известная певица и актриса. Актриса мюзиклов больше десяти лет состоит в браке с бизнесменом по имени Сергей. Ему она подарила сына Александра и дочку Веру. Несмотря на плотный рабочий график, все свободное время певица проводит с наследниками.

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На днях Стоцкая побывала в Лондоне. Она приехала в качестве приглашенного члена жюри на конкурсе красоты MISS USSR UK. Также звезда нашла время, чтобы погулять по городу и осмотреть достопримечательности. Надолго задерживаться в Великобритании она не стала, так как 7 мая у ее дочери был день рождения. Анастасия устроила по этому поводу праздничную вечеринку.

В загородном доме супруги собрали близких и друзей. Для именинницы на заказ был испечен двухъярусный торт розового цвета, украшенный леденцами и фигурками мультипликационных персонажей. Вера с удивлением смотрела на огромный десерт, когда его вынесли в зал под праздничную песню гостей. Также маленьких друзей малышки развлекали аниматоры. Всех детей вывели во двор, где им показали фокусы с голубями.

Именинница пришла в настоящий восторг, когда ей дали потрогать живого ежа. Похоже, родители угодили девочке и ее друзьям. Стоцкая в свою очередь не упустила возможности похвалить кондитера, который сотворил настоящий шедевр.