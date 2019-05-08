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Никита Ефремов и Никита Панфилов встретятся в здании суда

Актеры сыграли адвокатов в новом сериале НТВ «Победители».

Никита Ефремов и Никита Панфилов встретятся в здании суда
Кадр из сериала "Победители" / Пресс-служба НТВ

Уже совсем скоро — 13 мая — телеканал НТВ покажет своим зрителям премьеру исторического детектива под названием «Победители» с Никитой Панфиловым, Никитой Ефремовым, Евгением Антроповым, Аней Чиповской, Юлией Пересильд в главных ролях.

Сюжет кинокартины строится вокруг жизни трех друзей-адвокатов — Николая Андронова, Виктора Роскевича и Михаила Заварзина.

Время действия — конец 19-го века, Санкт-Петербург. Всей России известно имя знаменитого адвоката Николая Андронова — его роль играет Никита Панфилов. Юрист еще ни разу ни проиграл судебный процесс. На помощь другу всегда приходят Роскевич (Ефремов) и Заварзин (Антропов). Эти персонажи тоже весьма интересные и очень разные. Так, например, Роскевич — известный весельчак и гуляка, а Заварзин — романтик и поэт.

Друзья стали звездами столичной богемы. Попасть на судебное заседание с их участием стало сложнее, чем на модное театральное представление. Однако все меняется, когда в Петербург наведывается известный прокурор Филипп Игнатьевич Гущин (Федор Лавров). Он также ни разу не проиграл судебный процесс, а теперь его цель — выиграть у непобедимого Андронова.

Съемки сериала "Победители"
Съемки сериала «Победители» / Пресс-служба НТВ

Сюжет картины построен на реальных событиях, хотя в нем есть и много вымышленных деталей.

«Действительно, в Российской Федерации был непобедимый адвокат Плевако <…> Мой герой, Николай Андронов, сильная личность, во многом уязвлённая. У него остались замашки набить кому-нибудь «морду», но его сломали под себя две женщины – жена, которая по роду княгиня, и профессия», — приводит слова исполнителя главной роли Никиты Панфилова пресс-служба НТВ.

Премьера исторического сериала ждет зрителей телеканала 13 мая в 19:40. Всего россияне увидят 10 захватывающих эпизодов детектива «Победители».

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адвокатНикита ЕфремовНикита ПанфиловНТВпремьерасериал
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Никита Ефремов и Никита Панфилов встретятся в здании суда
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