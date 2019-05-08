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Татьяна Буланова не посмотрела сериал, снятый по мотивам ее песен

Певица принимала активное участие в создании фильма «Никогда не говори «Никогда», но не видела ни одной готовой серии.

Татьяна Буланова не посмотрела сериал, снятый по мотивам ее песен
Таня Буланова высказалась о сериале по ее песням. Фото: globallookpress©Alexander Keltik

На телеканале «Россия 1» прошла премьера сериала о девяностых «Никогда не говори «Никогда». Сюжет многосерийного фильма основан на текстах песен яркой звезды тех лет Татьяны Булановой. Талантливая молодая певица старается покорить музыкальный Олимп, но сталкивается с кознями самого близкого для нее человека – старшей сестры.

Образ главной героини картины очень напоминает саму Татьяну, да и зовут вымышленную девушку похоже – Таня Булатова. Артистка призналась, что этот персонаж напоминает ей саму себя, но к ее настоящей жизни сюжет сериала не имеет отношения.

Ни одной серии «Никогда не говори «Никогда» в их итоговом варианте Буланова так и не посмотрела.

«Да, я видела, действительно большое сходство. Но прежде чем судить о чем-то, я должна посмотреть сам фильм», – рассказала певица в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Тем не менее, она активно включилась в работу над сериалом. Чтобы придать своим композициям более современное звучание, Татьяна перепела их заново. Певица не скрывает: ей интересно узнать, что получилось у создателей картины. Поэтому фильм она непременно посмотрит и обязательно поделится с поклонниками впечатлениями.

Кадр из сериала «Никогда не говори «Никогда». Фото: пресс-служба телеканала

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Татьяна Буланова не посмотрела сериал, снятый по мотивам ее песен
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