Татьяна Буланова не посмотрела сериал, снятый по мотивам ее песен

На телеканале «Россия 1» прошла премьера сериала о девяностых «Никогда не говори «Никогда». Сюжет многосерийного фильма основан на текстах песен яркой звезды тех лет Татьяны Булановой. Талантливая молодая певица старается покорить музыкальный Олимп, но сталкивается с кознями самого близкого для нее человека – старшей сестры.
Образ главной героини картины очень напоминает саму Татьяну, да и зовут вымышленную девушку похоже – Таня Булатова. Артистка призналась, что этот персонаж напоминает ей саму себя, но к ее настоящей жизни сюжет сериала не имеет отношения.
Ни одной серии «Никогда не говори «Никогда» в их итоговом варианте Буланова так и не посмотрела.
«Да, я видела, действительно большое сходство. Но прежде чем судить о чем-то, я должна посмотреть сам фильм», – рассказала певица в интервью порталу Teleprogramma.pro.
Тем не менее, она активно включилась в работу над сериалом. Чтобы придать своим композициям более современное звучание, Татьяна перепела их заново. Певица не скрывает: ей интересно узнать, что получилось у создателей картины. Поэтому фильм она непременно посмотрит и обязательно поделится с поклонниками впечатлениями.