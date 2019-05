Мстители-феминистки: группа USB production сняла пародию на новый фильм про супергероев

В конце апреля поклонники киновселенной Marvel ринулись в кинотеатры, чтобы увидеть долгожданную новую часть франшиза «Мстители: Финал». На этот раз супергерои вновь объединились, чтобы победить зло раз и навсегда. В США премьера этой киноленты прошла с оглушительным успехом, установив новый мировой рекорд по кассовым сборам. После выходных был побит рекорд и в России. Всего за три дня фильм собрал 1,012 миллиарда рублей.

Неудивительно, что группа USB production сняла пародию на нашумевшую картину про супергероев. Члены коллектива решили выпустить трейлер собственной картины «Феминистители». По сюжету, к власти пришли радикально настроенные девушки, и мир, тысячелетиями создававшийся мужчинами, моментально погрузился в хаос.

USB production: «Феминистители» — это действительно великое кино. Одну из главных ролей в нём даже мечтал заполучить Роберт Дауни-младший! Правда, мы не уверены в достоверности перевода его ответа на наше письмо с предложением о сотрудничестве. Хотя что ещё может значить «f**k off or you’ll have big problems»?

