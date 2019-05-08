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«Не мог пойти на такую жертву»: Дима Билан объяснил, почему отказался от женитьбы на любимой

Много лет назад певец оказался перед нелегким выбором.

«Не мог пойти на такую жертву»: Дима Билан объяснил, почему отказался от женитьбы на любимой
Дима Билан. Фото: globallookpress©Anatoly Lomokhov

В свои 37 лет Дима Билан ни разу не был женат. У поклонников появлялась надежда, что исполнитель нашел личное счастье, когда он позвал под венец красавицу-модель Елену Кулецкую, и когда заявил в соцсети, что отправляется в загс со своим пиар-директором Мариной. В итоге оказалось, что певец просто шутил.

В недавно вышедшей книге мемуаров Билан объяснил, почему так и не связал себя узами брака. По его словам, любовью всей его жизни была художница по имени Ляля. Отношения с девушкой у артиста начались еще в те годы, когда его продюсером был ныне покойный Юрий Айзеншпис. Дима, как мог, старался совмещать роман и работу

Постоянные гастроли и репетиции не позволяли уделять время возлюбленной. В поисках компромиссов он мог даже отключать телефон, из-за чего у него случались конфликты с продюсером. Через некоторое время певец понял, что пора делать выбор. И карьера оказалась важнее.

«Выход был один – бросать: либо музыку, либо… ее. Предать музыку означало предать себя. Я не мог пойти на такую жертву, а она ее бы не приняла», – рассуждает Дима Билан.

Со своей девушкой артист расстался, а новая возлюбленная у него так и не появилась, пишет сайт kp.ru.

Исполнитель так увлечен любимым делом, что способен работать даже превозмогая боль. Недавно Билан отработал три часа на концерте со сломанной ногой. Травма оказалась настолько серьезной, что певца пришлось оперировать. А как только ему стало немного лучше, он на костылях появился в Большом театре, где министр культуры Владимир Мединский присвоил ему звание народного артиста России.

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«Не мог пойти на такую жертву»: Дима Билан объяснил, почему отказался от женитьбы на любимой
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