Александра Бортич резко ответила хейтерам Риты Дакоты

В конце марта Рита Дакота радостно сообщила, что она стала лицом итальянской компании-производителя нижнего белья в России. На днях 29-летняя певица отправилась в Верону на показ коллекции бренда сезона весна/лето-2019.

На своей странице в соцсети Instagram она не забыла опубликовать фотографии с презентации, на которую сделавшая недавно липосакцию Дакота пришла в весьма смелом образе — суперкоротком топе, джинсах с завышенной талией и куртке-косухе.

Далеко не все оценили look певицы и принялись критиковать ее. За любимую подругу поспешила вступиться актриса Александра Бортич. Она жестко ответила недоброжелателям. По ее словам, на фото у Риты — отличная куртка, прекрасные джинсы, замечательная укладка, а выпады критиков неуместны. Актриса приправила свой отклик нецензурной бранью — по понятным причинам мы не станем его публиковать.

Дакота поблагодарила подругу за поддержку. При этом некоторые подписчики Риты удивились резким выражениям Бортич, отметив, что актрису такой лексикон не красит.