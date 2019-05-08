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Александра Бортич резко ответила хейтерам Риты Дакоты

Пользователи раскритиковали наряд певицы, но актриса вступилась за подругу.

Александра Бортич резко ответила хейтерам Риты Дакоты
Саша Бортич / www.instagram.com/bortich/

В конце марта Рита Дакота радостно сообщила, что она стала лицом итальянской компании-производителя нижнего белья в России. На днях 29-летняя певица отправилась в Верону на показ коллекции бренда сезона весна/лето-2019.

На своей странице в соцсети Instagram она не забыла опубликовать фотографии с презентации, на которую сделавшая недавно липосакцию Дакота пришла в весьма смелом образе — суперкоротком топе, джинсах с завышенной талией и куртке-косухе.

Далеко не все оценили look певицы и принялись критиковать ее. За любимую подругу поспешила вступиться актриса Александра Бортич. Она жестко ответила недоброжелателям. По ее словам, на фото у Риты — отличная куртка, прекрасные джинсы, замечательная укладка, а выпады критиков неуместны. Актриса приправила свой отклик нецензурной бранью — по понятным причинам мы не станем его публиковать.

Ответ Риты Дакоты
https://www.instagram.com/ritadakota/

Дакота поблагодарила подругу за поддержку. При этом некоторые подписчики Риты удивились резким выражениям Бортич, отметив, что актрису такой лексикон не красит.

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Александра Бортичкритика хейтеровРита ДакотаСаша Бортич
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Александра Бортич резко ответила хейтерам Риты Дакоты
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