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Принц Гарри остроумно пошутил по поводу внешности своего наследника

Герцог Сассекский с присущим ему юмором рассказал о том, как выглядит сын.

Принц Гарри остроумно пошутил по поводу внешности своего наследника
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл, наконец-таки явили сына миру и даже успели перекинуться с журналистами парой слов. Само собой прессу интересовал вопрос, на кого похож наследник.

Когда герцога Сассекского попросили поближе поднести малыша к камерам, он, с присущим ему чувством юмора, выдал: «У него уже даже есть немного растительности на лице, чудесно!».

Однако на самом деле, пара пока не может сказать, на кого больше похож малыш, так как внешность новорожденных быстро меняется в течение месяца. Гордый отец пообещал, что будет старательно мониторить этот процесс.

Зато только что ставшая мамой Меган заметила, что малыш не доставляет беспокойств родителям и у него очень спокойный характер. «Понятия не имею, в кого он такой родился», – снова пошутил Гарри.

Напомним, герцогиня появилась на фотоколле в Виндзорском дворце в платье слоновой кости от Givenchy и туфлях от Manolo Blahnik. Гарри же выбрал светло-серый костюм, белую рубашку и темно-серый галстук.

Пара объявит имя сына после того, как они лично сообщат его Ее Величеству. Это также должно случиться в среду, 8 мая, пишет Hello!

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Принц Гарри остроумно пошутил по поводу внешности своего наследника
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