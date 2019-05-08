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Первенца принца Гарри назвали точной копией Меган Маркл

Поклонники британской королевской семьи сравнили снимки герцогини Сассекской и ее сына.

Первенца принца Гарри назвали точной копией Меган Маркл
Супруги Сассекские опубликовали первые фото сына. Фото: globallookpress©Xinhua

Принц Гарри и Меган Маркл поделились первыми фото сына. Многие поклонники британской королевской семьи уверены, что малыш Сассекский – почти полная копия матери.

На опубликованных кадрах Меган и Гарри позируют перед камерой в Виндзорском замке, недалеко от которого расположена их резиденция Фрогмор-хаус. Молодой отец держит первенца на руках, на снимках отчетливо видно личико новорожденного.

Первенец Принца Гарри и Меган Маркл родился 6 мая. Фото: globallookpress©Xinhua

«Герцог и герцогиня Сассекские невероятно благодарны за теплые пожелания и поддержку, которую они получили от людей по всему миру после рождения сына», – говорится в сообщении официального аккаунта пары в Instagram.

Незадолго до родов Маркл в Сеть попали ее собственные первые фотографии. В соцсетях немедленно сравнили их с изображениями мальчика.

«Ребенок выглядит в точности, как его мама», – цитирует сообщения пользователей The Daily Mail.

В Сеть попали снимки маленькой Меган маркл. Фото: dailymail.co.uk

Первенец внука Елизаветы II родился в понедельник, 6 мая, в половине шестого утра. Имя седьмого в очереди наследника британской короны пока не раскрывается, однако судя по коэффициентам ставок в букмекерских компаниях, родители с наибольшей вероятностью могут назвать мальчика Артуром или Филиппом, сообщает Еxpress.

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Первенца принца Гарри назвали точной копией Меган Маркл
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