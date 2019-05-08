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Мария Погребняк смутила Бузову во время совместного ужина на теплоходе

Жена футболиста засыпала Ольгу комплиментами. По мнению Погребняк, певица с каждым годом выглядит все моложе.

Мария Погребняк смутила Бузову во время совместного ужина на теплоходе
Ольга Бузова и Мария Погребняк. фото: instagram.com/mariapoga_/

Ольга Бузова всегда находится в гуще событий. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым она так и не смогла обрести любовь, но сделала невероятные успехи в карьере. Девушка стала певицей и смогла добиться уважения коллег. Также ведущая «Дома-2» занимается собственным бизнесом. Она выпускает линейку одежды, а в прошлом году еще и открыла ресторан в центре столицы.

Порой у Ольги нет времени даже на сон и маникюр, поэтому с подругами она проводит время лишь в отпуске или когда празднует день рождения. Однако на днях Бузова сделала исключение для своей давней подруги Марии, жены футболиста Павла Погребняка.

Девушка пригласила звезду поужинать в ресторане на теплоходе. На судне девушка появилась в джинсах и футболке с принтом. Образ она дополнила аксессуарами и неброским макияжем. Погребняк восхитилась своей подругой. Она не пожалела комплиментов.

Фото: instagram.com/mariapoga_/

«Девочки, ну посмотрите, какая она красивая. Я просто сижу и не могу налюбоваться, какая красивая, искренне. Молодеешь ты с каждым годом», — произнесла Мария, явно смущая подругу.

Девушки поделились деталями своей встречи в Instagram Stories. Они не стали скрывать, что видятся редко, поэтому всегда рады обществу друг друга. В приятной атмосфере подруги провели вечер и никак не могли наговориться.

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Мария ПогребнякОльга Бузовароссийские звезды
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Мария Погребняк смутила Бузову во время совместного ужина на теплоходе
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