Меган или Кейт: какая герцогиня выглядит лучше после родов

Портал Teleprogramma.pro сравнил фотографии Маркл и Миддлтон после рождения детей.

Герцог и герцогиня Сассекские 6 мая стали родителями: Меган Маркл подарила принцу Гарри сына.

Голливудская актриса нарушила много традиций, которые в британской королевской семье были непоколебимы поколениями. Например, она не показала наследника сразу после родов, да и сама отказалась позировать фотографу в день родоразрешения, как это всегда делала Кейт Миддлтон.

Счастливых Меган и Гарри с сыном на руках народ Британии увидел лишь 8 мая: через два дня после родов молодые родители устроили фотосессию в стенах Виндзорского замка.

А теперь поклонники монаршей семьи спорят, кто же из двух герцогинь выглядит лучше: Меган после первых родов или Кейт, которая 23 апреля 2018 года стала мамой в третий раз? Портал Teleprogramma.pro собрал фотографии, чтобы сравнить двух мамочек.

Меган или Кейт: кто из герцогинь стройнее?

Кейт Миддлтон — консерватор до мозга костей. Она подарила своему принцу трех наследников — Джорджа, Шарлотту и Луи. И всех она рожала в одной клинике — крыле «Линдо» больницы Сент-Мэри в центральном районе Лондона.

Место было выбрано не случайно. Традицию рожать наследников престола в Сент-Мэри положила еще принцесса Диана.

Через несколько часов после родов, 23 апреля 2018 года, Кейт распустила волосы, надела красное платье и порхала на ступенях клиники, позируя фотографу с крошечным Луи на руках.

Меган Маркл решила все делать не как Кейт. Она выбрала клинику Портланд, где традиционно рожают британские звезды первой величины.

Среди клиенток роддома певица, дизайнер и жена известного футболиста Виктория Бекхэм, супруга одного из самых известных шеф-поваров в мире Джейми Оливера — Джулс, актриса Кейт Уинслет и другие.

В отличие от Кейт, Меган отказалась от фотосессии. Она сразу заявила, что покажет себя и наследника через два дня после родов, и сдержала слово.

Для первого после беременности выхода Маркл выбрала удачное платье. V-образный вырез сарафана визуально вытягивает силуэт, а пояс зрительно делает талию тоньше. В этом плане Кейт явно просчиталась: ее платье-футляр только подчеркнуло полноту.

До родов Меган была полнее Кейт

Герцогини практически ровесницы — Маркл 37 лет исполнилось 4 августа, а Миддлтон — 9 января. Но до первых своих родов Меган была полнее Кейт, которая к этому моменту родила трижды!

Это фото было сделано в июле 2018 года во время Уимблдонского турнира. Жена принца Гарри, как всегда, правильно скорректировала фигуру с помощью высоких брюк свободного кроя и заправленной рубашки. Но нам видно, что Меган шире, чем Кейт, в бедрах и талии.

Что касается беременности, то обе герцогини были очаровательны и своими нарядами подчеркивали интересное положение.