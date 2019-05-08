Чтобы казаться выше, Ольга Орлова прибегает к уловкам на съемках «Дома-2»

Ольга Орлова решила поделиться с подписчиками в соцсети Instagram закулисными моментами съемок телепроекта «Дома-2». Как оказалось, певице из-за миниатюрного роста в 164 сантиметра приходится идти на различные уловки, чтобы казаться выше.

Так, она показала, что ей необходимо вставать на специальный ящик в кадре.

«Для тех, кто ростом не вышел, созданы все необходимые условия для комфортной работы!» — подписала видеоролик со съемок реалити-шоу Орлова.

Подписчики призвали артистку не комплексовать из-за невысокого роста, а гордиться им.

«Я тоже такого роста. Как говорят маленькие для любви», «Личный пьедестал. Вы — человечище, не в росте дело», «Женщина должна быть миниатюрной статуэткой, а не башенным краном», «Чем меньше, тем лучше», – подбодрили Орлову поклонники в комментариях.

Отметим, что соведущая Ольги Орловой по «Дому-2» — Ольга Бузова — значительно выше певицы. Ее рост — около 180 сантиметров.

Напомним, что в конце апреля популярному телепроекту исполнилось 15 лет. В честь этой даты звезды «Дома-2» появились на обложке глянца.