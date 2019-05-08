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Героям нового выпуска шоу Дудя «Русская Замбия» угрожают депортацией из страны

После выхода эфира на тренера по футболу Иосифа Тимченко и его близких ополчились за рассказ о голодающих детях.

Героям нового выпуска шоу Дудя «Русская Замбия» угрожают депортацией из страны
Юрий Дудь. фото: кадр из youtube-шоу "вДудь"

В последнее время популярный журналист и блогер Юрий Дудь часто оказывается в центре скандалов. То невеста молодого человека обвинила его родных в похищении ребенка, то на маму и брата звезды напали неизвестные. А несколько недель назад видеохостинг YouTube удалил новые программы шоу Дудя. Это всполошило поклонников «вДудь», но на днях в Сети появился очередной выпуск передачи, поэтому они вздохнули с облегчением.

На этот раз Юрий побывал в Африке. «Мы в Замбии, за моей спиной — водопад Виктория, одно из самых удивительных мест планеты Земля. Здесь очень красиво, но люди живут очень бедно. Чтобы сделать жизнь местного населения чуть легче и интереснее, сюда едут энтузиасты со всего мира. Иногда они приезжают из России», — писал блогер. Героями шоу стали члены семьи бывшего футбольного тренера «Зенита» Иосифа Тимченко, которая переехала жить из Санкт-Петербурга в другую страну.

Мужчина теперь учит футболу детей, у которых порой совсем нет еды, обуви и возможности ходить в школу. Он создал детскую команду «Восход». Никто не ожидал, что съемки обернутся проблемами для семьи спортсмена. Вскоре после выхода выпуска шоу супруга тренера Ирина заявила, что их семье стали поступать угрозы. В Instagram она написала, что получила письмо от президента экономической ассоциации Замбии Лубинда Хаабазока (Lubinda Haabazoka). Он назвал ее супруга «предателем», который принял у себя журналиста, распространяющего стереотипы о голодной жизни в Замбии.

«Я обещаю, что к концу этой недели наш коллега будет депортирован, потому что он слишком далеко зашел, используя наше гостеприимство», — говорится в письме, которое получил Тимченко.

«После вчерашнего выпуска появились некоторые недоброжелатели-замбийцы, которые пытаются нам вставлять палки в колеса, мешать всячески и обещают нам несладкую жизнь здесь», — также поделился мужчина. Спустя время свой пост он удалил. Иосиф признался, что вопрос с депортацией ему удалось решить, но не стал объяснять, как именно. Жена тренера поблагодарила всех за поддержку.

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скандалы в шоу-бизнесеШоу "Вдудь"Юрий Дудь
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Героям нового выпуска шоу Дудя «Русская Замбия» угрожают депортацией из страны
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