На массажном столе: 37-летняя Наталья Водянова опубликовала фото без одежды и макияжа

На днях в Нью-Йорке состоялся бал Института костюмов Met Gala. Знаменитости не только выложили за билет на это мероприятие тысячи долларов, но также не пожалели денег на дизайнерские наряды. Певицы, актрисы и спортсменки блистали на красной дорожке в самых невероятных платьях. Кэти Перри не побоялась насмешек и облачилась в костюм гамбургера, а Ким Кардашян похвасталась осиной талией в «мокром» платье.

Должна была появиться на балу и русская красавица Наталья Водянова. Модель готовилась к появлению на публике. Она посетила салон красоты, где ей сделали несколько процедур, включая массаж. В соцсети девушка поделилась снимком, на котором запечатлена без макияжа. Она позирует лежа на массажном столе, пытаясь даже для обычного фото принять более выгодную позу.

«Я могла прогулять Met Gala, но ни за какие коврижки не пропустила бы подготовку к нему. Спасибо за массаж. Кто рано ложится, тот рано встает», — написала Наталья.

Поклонники признались, что были расстроены, когда модель не появилась на балу. Однако они восхитились естественной красотой девушки. Многие отметили, что без косметики она выглядит гораздо моложе своих лет. «Как можно в 37 лет выглядеть на 15? Обожаю», «Выглядите чудесно, на 18 лет», «Просто 16 лет, больше не дашь, такая милая и нежная, как весенний цветок», — прокомментировали пост подписчики.

Тем временем Водянова объяснила поклонникам, почему пропустила важное событие в мире моды. «Мне было так приятно находиться в Нью-Йорке и смотреть это удивительное событие в Instagram, лежа в кровати», — призналась девушка.

Напомним, модель является матерью пятерых детей.