Кристину Орбакайте вновь перепутали с Лаймой Вайкуле

Пользователи считают, что несмотря на разницу в возрасте, певицы очень похожи.

Кристина Орбакайте проводит майские праздники в Италии и с удовольствием делится с подписчиками в соцсети Instagram живописными фотографиями из отпуска.

На последнем опубликованном снимке 47-летняя певица присела на пенек, чтобы передохнуть после подъема на гору Монте-Соларо – это высшая точка острова Капри. Орбакайте рассказала, что ей пришлось преодолеть 921 ступеньку прежде, чем достичь вершины.

«Поднялись на вершину острова Капри, пройдено 921 ступенька (это только вверх), теперь предстоит спуск!» – подписала снимок артистка.

Однако большинство подписчиков Кристины заинтересовались не живописными видами итальянского Капри, а невероятным сходством звезды с ее коллегой по сцене – Лаймой Вайкуле.

«Вы здесь на Лайму похожи», «Подумала, что на фото Вайкуле», «Я подумала, что это Лайма!!! Невероятно. Генетика…», «Ой! Я думала на фото Лайма Вайкуле», «Ой! Сначала перепутала с Вайкуле», «Я тоже сначала подумала — Лайма Вайкуле! Вы прям как сестрички», «Лайма в молодости», – отметили поклонники в комментариях.

К слову, Кристину Орбакайте уже не первый раз сравнивают с Лаймой Вайкуле. Совсем недавно латвийская певица приходила на шоу к Ивану Урганту, тогда в Сети тоже обсуждали ее сходство с дочерью Аллы Пугачевой.