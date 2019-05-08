«Комочек счастья»: молодые родители Меган и Гарри рассказали о характере малыша

В Сети наконец-таки появились снимки сына Меган Маркл и принца Гарри. Счастливые родители явили миру малыша в зале Святого Георга в Виндзорском замке, после чего пообщались с прессой.

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Для Гарри это было уже второе после рождения наследника интервью, а вот Меган заговорила впервые. Хотя с момента появления ребенка не минуло еще и трех дней, герцогиня уже сумела составить представление о его характере.

«Это настоящее волшебство и чудо. У меня два лучших парня на земле и я действительно счастлива. У малыша самый прекрасный характер и он очень спокойный», – рассказала она. Когда Меган задали вопрос, на кого похож сын, она ответила, что они все еще пытаются это выяснить.

В свою очередь слово взял Гарри. «Все говорят, что дети сильно меняются после двух недель и мы будет наблюдать за этим в течение следующего месяца. Но мне кажется, что он меняется каждый божий день, так что кто знает», – заметил он.

На вопрос, как он чувствует себя в роли отца, рыжебородый принц заверил, что это здорово. «Прошло только два с половиной – три дня, а мы до сих взволнованы, что у нас появился свой собственный комочек счастья», – цитирует гордого папу Hello!.

Теперь публике остается ждать, когда Меган и Гарри расщедрятся и скажут, наконец, имя сына. Хотя, если верить знакам, то мальчика вполне могут назвать Георгом – ведь неспроста же чета выбрала для фотоколла именно этот зал в Виндзорском замке.