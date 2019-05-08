Ксения Собчак перевоплотилась в нелегального мигранта во время отпуска в Италии

Телеведущая подняла важную проблему, которая не первый год тревожит жителей Европы.

Известная телеведущая Ксения Собчак на майские праздники уехала вместе с режиссером Константином Богомоловым в Италию. Звезды с недавних пор перестали скрывать свои чувства, они вместе путешествуют и выходят в свет.

Между тем Собчак решила заострить внимание общественности на важной для Старого Света проблеме – огромном количестве нелегальных мигрантов. В Instagram светская львица разместила снимок, на котором она переквалифицировалась в нелегального мигранта. Звезда расположилась на тротуаре прямо на холодных плитах. «Европа полна нелегальных мигрантов!» — подписала она фотографию.

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Отметим, что первые дни каникул Собчак проводила с сыном и мамой на испанском курорте Марбелья, куда также приехал ее бывший муж. Однако затем она уехала к режиссеру Богомолову в Италию, а заботу о ребенке переложила на его отца.

Кстати, в последнее время светская львица занимается строительством коттеджа. Особняк находится в Подмосковье. В будущем она планирует переехать туда вместе с ребенком. Не исключено, что там же будет жить и ее новый возлюбленный – Константин Богомолов.