«Иногда размер проблемы зависит от ракурса»: Анна Седокова убедила поклонников в отсутствии у неё целлюлита

Анна Седокова никогда не скрывала, что у неё действительно есть целлюлит. Однако, когда во время отдыха в Турции злопыхатели тайком сфотографировали неидеальные формы звезды, певице это не понравилось.

Певица отдыхала с тремя детьми. Впервые за долгое время она увиделась с дочерью Моникой, которую экс-супруг надолго увёз в США. Поэтому Анна решила серьёзно не расстраиваться и показала подписчикам в Instagram свою фигуру такой, какая она есть. Седокова заявила, что не собирается стесняться своего тела и никогда не претендовала на звание супер-красавицы.

Видимо, действия злопыхателей всё же задели артистку за живое. Певица решила продемонстрировать аппетитные формы в выигрышном свете. Она сняла себя в бикини. Седокова сексуально ныряет в бассейн и также соблазнительно выбирается из него.

«Иногда размер проблемы зависит от ракурса с которого ты на неё смотришь», — подписала видео певица.

Подписчиков ролик не оставил равнодушными. Большинство фанатов пришло в восторг от увиденного. Подруги Анны Седоковой оценили аппетитные формы певицы, особенно Анна Семенович и Наталья Рудова.

«О каком целлюлите речь была? Почему толстая? Шикарная фигура», «Всем бы такую проблему», «3 детей и такая фигура. Пример!», «Не вижу никаких изъянов, все негативные девицы пусть держат язык за зубами!» — написали в комментариях поклонники певицы.