НОВОСТИ

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева объяснила, почему долгое время скрывала старшую дочь

Певица лишь недавно показала поклонникам дочь-подростка. Также у девушки подрастают еще двое наследников.

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева объяснила, почему долгое время скрывала старшую дочь
Анна Плетнева. фото: globallook.com

41-летняя Анна Плетнева еще два года назад была сольной певицей, но теперь снова является солисткой группы «Винтаж». Позже девушка призналась, что отделилась от коллектива, когда настал творческий кризис. Однако выходя на сцену, она снова начинала зажигать, поэтому в итоге вернулась в группу. Этого также буквально требовали ее поклонники.

В клипе на свой новый трек «Воскресный ангел» Анна сняла старшую дочку Варвару. Ранее поклонники о ее существовании даже не знали. Оказалось, что у певицы был затяжной конфликт с девочкой, которая, вступив в подростковый возраст, начала бунтовать и убегать из дома. Сейчас Варваре уже 16 лет. Она очень похожа на свою маму и любит внимание. В школе наследница знаменитости играла в театре и изучала несколько языков. Сейчас девушка учится во Франции.

В интервью Плетнева рассказала, почему все же решилась рассекретить дочь от первого брака. «Я не только Варю скрывала. У меня трое детей. Варе 16 лет, Марусе 13, Кириллу 10. Я старалась никогда и нигде не показывать их и не рассказывать о них. Я считала, что у меня нет на это никакого морального права. Только достигнув сознательного возраста, человек может выбирать, хочет ли он стать публичным, хочет ли быть на виду или нет», — пояснила звезда.

По словам певицы, она не понимает родителей, которые с первых минут рождения ребенка то и дело снимают его на камеру. Анна считает, что позже, когда малыш вырастет, то ему возможно будет неприятно видеть некоторые кадры. Артистка также подчеркнула, что показала свою наследницу общественности, так как Варвара стала взрослой. А также благодаря съемкам мама и дочка смогли помириться. Возвращались в Москву из Парижа они уже в обнимку, пишет Tele.ru.

Вам может быть интересно:

«Со мной так было в школе»: Анна Плетнева призналась, что ее дразнили в детстве из-за маленького роста Плетнева о том, как впервые увидела Началову на сцене: «Именно тогда поняла, что такое волшебство звука» «Иногда жизнь бьет нас»: Анна Плетнева призналась, что чувствует себя как в клетке

Тэги:

Анна Плетнёвазвездные дети
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева объяснила, почему долгое время скрывала старшую дочь
Интересно?
Поделись с друзьями: