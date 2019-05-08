Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева объяснила, почему долгое время скрывала старшую дочь

41-летняя Анна Плетнева еще два года назад была сольной певицей, но теперь снова является солисткой группы «Винтаж». Позже девушка призналась, что отделилась от коллектива, когда настал творческий кризис. Однако выходя на сцену, она снова начинала зажигать, поэтому в итоге вернулась в группу. Этого также буквально требовали ее поклонники.

В клипе на свой новый трек «Воскресный ангел» Анна сняла старшую дочку Варвару. Ранее поклонники о ее существовании даже не знали. Оказалось, что у певицы был затяжной конфликт с девочкой, которая, вступив в подростковый возраст, начала бунтовать и убегать из дома. Сейчас Варваре уже 16 лет. Она очень похожа на свою маму и любит внимание. В школе наследница знаменитости играла в театре и изучала несколько языков. Сейчас девушка учится во Франции.

В интервью Плетнева рассказала, почему все же решилась рассекретить дочь от первого брака. «Я не только Варю скрывала. У меня трое детей. Варе 16 лет, Марусе 13, Кириллу 10. Я старалась никогда и нигде не показывать их и не рассказывать о них. Я считала, что у меня нет на это никакого морального права. Только достигнув сознательного возраста, человек может выбирать, хочет ли он стать публичным, хочет ли быть на виду или нет», — пояснила звезда.

По словам певицы, она не понимает родителей, которые с первых минут рождения ребенка то и дело снимают его на камеру. Анна считает, что позже, когда малыш вырастет, то ему возможно будет неприятно видеть некоторые кадры. Артистка также подчеркнула, что показала свою наследницу общественности, так как Варвара стала взрослой. А также благодаря съемкам мама и дочка смогли помириться. Возвращались в Москву из Парижа они уже в обнимку, пишет Tele.ru.