«Просто огонь»: В соцсетях оценили модный образ помощницы Петросяна

Татьяна Брухунова восхитила подписчиков своего аккаунта в Instagram снимками из отпуска.

Татьяна Брухунова, помощница Евгения Петросяна, на майские праздники отправилась отдыхать в Сочи. Девушка регулярно публикует фотографии со своих прогулок по городу, однако последний снимок произвел настоящий фурор.

На своей странице в Instagram помощница юмориста опубликовала снимок в черной широкополой шляпе с высокой тульей, футболке в тон и солнцезащитных очках.

«Шляпа — любимый аксессуар», — подписала фото Татьяна на английском языке.

Фолловеры Брухуновой пришли в восторг и завалили ее комплиментами.

«Просто огонь», «Невероятно стильная шляпа», «У вас непревзойденный вкус», «Очень крутой образ», «Все больше и больше нас удивляете», — написали в комментариях.

Стоит отметить, что Татьяна не раз признавалась в любви к стильным дизайнерским вещам. Так, недавно подписчики заметили в ее Stories снимок новой сумки бренда Marc Jacobs, стоимость которой составляет около 25 тысяч рублей.