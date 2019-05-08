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«Мое чувство юмора меня подвело»: Мерзликин оправдался за пересечение границы с Украиной по полю

Актер заметил, что ничего кроме любви к соседней стране его поступок не значил.

«Мое чувство юмора меня подвело»: Мерзликин оправдался за пересечение границы с Украиной по полю
Андрей Мерзликин/globallookpress.com

Известный актер, звезда картин «Бумер» и «Брестская крепость» Андрей Мерзликин в Instagram высказался по поводу своего пересечения границы с Украиной через рапсовое поле. Он сказал, что те, кто решил словить на этой теме хайп не достойны его уважения и внимания его подписчиков. Также актер сказал, что ничего кроме любви к Украине не испытывает. Там, как он отметил, живут его близкие друзья и родственники. Он по ним сильно скучает и надеется на скорую встречу.

«Если все же мое желание пробежаться по цветущему полю Молдавии в сторону границы с Украиной, оказалось не совсем удачной шуткой, значит мое чувство юмора меня подвело. Возможно. Но вера в человечество — осталась!» — заявил актер.

Отметим, что недавно Мерзликин разместил в соцсетях ролик, как он с территории Молдавии бежит на Украину по рапсовому полю. Актер сильно замарал штаны и признался, что пересек государственную границу. Он признавался, что джинсы придется стирать.

Между тем актеру заказан путь на Украину. Несколько лет назад он приезжал на Донбасс и представлял картину «Брестская крепость», в которой сыграл одну из главных ролей. Жителей Донбасса он сравнивал с героями Брестской крепости. Интересно, что на Украине не верят, что российский актер пересек границу страны. К примеру, пресс-секретарь погранслужбы Олег Слободян считает, что Мерзликин мог пробежаться по любому полю и сказать, что он находился на территории Украины.

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Тэги:

Андрей МерзликинМолдавияУкраина
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«Мое чувство юмора меня подвело»: Мерзликин оправдался за пересечение границы с Украиной по полю
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