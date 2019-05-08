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Иван Телегин поблагодарил Пелагею за грандиозную вечеринку в честь дня рождения

Хоккеист был рад сюрпризу и назвал супругу «золотой девочкой».

Иван Телегин поблагодарил Пелагею за грандиозную вечеринку в честь дня рождения
Пелагея и Иван Телегин. фото: instagram.com/itelegin07/

В 2016 году Иван Телегин женился на певице Пелагее. Знаменитый хоккеист до сих пор скрывает подробности бракосочетания. Супруги редко выходят в свет вместе и держат личную жизнь в тайне. Возможно, поэтому Телегин только сейчас поблагодарил жену за то, что она организовала ему чудесный день рождения, который прошёл 28 февраля.

27-летний спортсмен обрадовался сюрпризу, который устроила ему 32-летняя Пелагея. День рождения они отпраздновали 5 марта с большим количеством гостей, стильно сервированным столом и живой музыкой. Хоккеист остался в восторге и поцеловал Пелагею.

«Был прекрасный День Рождения. Спасибо большое моей золотой девочке Пелагее за такой крутой праздник», — написал Иван Телегин.

Спортсмен и певица воспитывают двухлетнюю дочь Таисию, которая также была на празднике. Звезды скрывали лицо ребёнка, но в апреле Пелагея взяла Таисию на хоккейный матч, чтобы подбодрить Телегина. Неделю спустя певица опубликовала фото на своей странице в Instagram с дочерью и окончательно перестала её прятать от прессы.

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Иван Телегин поблагодарил Пелагею за грандиозную вечеринку в честь дня рождения
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