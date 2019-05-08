Иван Телегин поблагодарил Пелагею за грандиозную вечеринку в честь дня рождения

В 2016 году Иван Телегин женился на певице Пелагее. Знаменитый хоккеист до сих пор скрывает подробности бракосочетания. Супруги редко выходят в свет вместе и держат личную жизнь в тайне. Возможно, поэтому Телегин только сейчас поблагодарил жену за то, что она организовала ему чудесный день рождения, который прошёл 28 февраля.

27-летний спортсмен обрадовался сюрпризу, который устроила ему 32-летняя Пелагея. День рождения они отпраздновали 5 марта с большим количеством гостей, стильно сервированным столом и живой музыкой. Хоккеист остался в восторге и поцеловал Пелагею.

«Был прекрасный День Рождения. Спасибо большое моей золотой девочке Пелагее за такой крутой праздник», — написал Иван Телегин.

Спортсмен и певица воспитывают двухлетнюю дочь Таисию, которая также была на празднике. Звезды скрывали лицо ребёнка, но в апреле Пелагея взяла Таисию на хоккейный матч, чтобы подбодрить Телегина. Неделю спустя певица опубликовала фото на своей странице в Instagram с дочерью и окончательно перестала её прятать от прессы.