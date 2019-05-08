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Похудевшая Нонна Гришаева рассказала, как прошла детокс

Актриса призналась, что у нее остались только приятные впечатления от профессиональной очищающей диеты.

Похудевшая Нонна Гришаева рассказала, как прошла детокс
Фото: Globallookpress.com

Нонна Гришаева в начале месяца похвасталась в социальных сетях стройной фигурой. Артистка подчеркнула тонкую талию и плоский живот облегающим платьем, вызвав восхищение поклонников.

Сегодня 47-летняя звезда призналась, что иногда прибегает к детоксу, то есть очищению организма. По ее словам, на этот раз она проходила процедуру в санатории, под руководством профессионального медицинского персонала.

Гришаева упомянула, что при строгой диете очень сложно получать удовольствие от еды, поэтому выразила отдельную благодарность повару заведения за то, что диетические блюда были настолько вкусными.

«Отдельный респект и благодарность повару ресторана! Чтобы детокс меню было таким вкусным, надо быть настоящим волшебником», — написала она.

В целом, Нонна отметила, что от пребывания в санатории у нее остались только положительные впечатления. Она также добавила, что уже не в первый раз прибегает к услугам профессионалов и побывала в различных клиниках по всему миру.

Фолловеры актрисы написали, что Гришаева в прекрасной форме и процедуры пошли ей на пользу.

«Стройная, как девочка!», «Нонна, вы очень красивая», «Санаторий вам явно пошел на пользу, вы просто светитесь», — отметили подписчики.

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Похудевшая Нонна Гришаева рассказала, как прошла детокс
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