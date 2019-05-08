И страшно и смешно: Дарью Пынзарь едва не смыло волной во время фотосессии в бикини

Дарья Пынзарь прославилась благодаря шоу «Дом-2». На проекте она нашла свою любовь Сергея Пынзаря, с которым уже не первый год состоит в браке. У влюбленных подрастают дети. Это не помешало паре переехать жить в Турцию и заняться там бизнесом, но довольно часто они приезжают в Москву по делам. Так, недавно девушка решилась на пластическую операцию. Она обратилась в одну из столичных клиник и сделала подтяжку лица.

По словам Дарьи, она всю жизнь не могла избавиться от второго подбородка и брылей (обвисшей кожи). После некоторых раздумий звезда телестройки нашла опытного врача, которому доверила свое преображение. За операцию она отдала 450 тысяч рублей. Пока Пынзарь продолжает носить повязку. Однако, она заверила, что хирурги постарались на славу и теперь у нее идеальный овал лица.

Над девушкой первое время подшучивали недоброжелатели, которые обсуждали ее отекшее лицо. Дарья посчитала таких людей невоспитанными, но обижаться на них не стала. На днях она вернулась в Турцию и устроила фотосессию на побережье. Впрочем, съемка едва не закончилась печально. В соцсети Пынзарь опубликовала видео, на котором запечатлена в алом бикини. В какой-то момент она оборачивается и замечает приближение большой волны.

«Хотела красивое фото. Еле деру дала», — призналась знаменитость.

Поклонники попросили Дарью быть осторожнее. Многим известно, что морские волны могут быть коварными. К слову, сделать эффектный кадр девушке все же удалось. Она поделилась снимком, на котором запечатлена сидя в море и будто укутанная в пену. Пользователи Сети заметили, что Пынзарь поправилась. Они посчитали, что бывшая участница реалити-шоу изменилась: грудь стала больше и бедра увеличились. Фанаты заподозрили, что девушка не ограничилась только подтяжкой лица.

«Бедра, такие большие стали», «Вот это вымя…как баба. 2 размер было бы лучше», «У вас была операция? Из живота жир в бедра, не знаю как называется», «Не красиво, бёдра какие-то. Как кукла резиновая», «Фигуру тоже видать переделала», — прокомментировали пост подписчики.