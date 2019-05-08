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Хорошая жена: Кристина Асмус призналась, что большую часть времени проводит на кухне

Актриса склонна к полноте и придерживается диеты, но при этом не навязывает ее своему мужу Гарику Харламову.

Хорошая жена: Кристина Асмус призналась, что большую часть времени проводит на кухне
Кристина Асмус и Гарик Харламов. фото: globallookpress

Недавно Кристина Асмус закончила съёмки в фильме «Текст» с Иваном Янковским и Александром Петровым. Актриса активно ведёт страницу в Instagram, из-за чего поклонники уверены в постоянной занятости артистки.

На самом деле, Асмус много времени проводит дома. У неё может быть пять выходных подряд, поэтому она способна уделить достаточно внимания мужу и пятилетней дочке.

«Если я нахожусь дома, то только у плиты меня и можно увидеть. Я же в первую очередь женщина!» — рассказала Кристина Асмус порталу «Собеседник».

Актриса считает приготовление еды своим хобби. Коронным блюдом Асмус является ризотто. Семья довольна: дочери нравится готовить с мамой сладости, а Гарику Харламову всё это съедать. Кристина Асмус не ограничивает мужа в еде.

Комик хорошо чувствует себя в своём весе. Сама же актриса сидит на диете. Несмотря на звание мастера спорта по гимнастике, Кристина Асмус склонна к полноте, поэтому контролирует себя.

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Хорошая жена: Кристина Асмус призналась, что большую часть времени проводит на кухне
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